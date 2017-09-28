На Донбасі на чверть зросла кількість бойових зіткнень за минулий тиждень, - ОБСЄ

За цей тиждень інтенсивність бойових дій на Донбасі зросла на чверть. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Еспресо.TV.

"Минулого тижня СММ зафіксувала 25% збільшення кількості порушень. Всього - 2 тис. 469 випадків по всій лінії розмежування", - сказав він.

За його словами, це означає, що режим припинення вогню не дотримується, а сторони конфлікту пустили у хід артилерію.

"Сторони застосовували міномети, артилерію, автомати і великокаліберні кулемети", - сказав Хуг.

Нагадаємо, за минулу добу сепаратисти 15 разів порушили перемир’я.