На складах у Калинівці не працювала пожежна сигналізація, - Матіос

На військових складах боєприпасів у місті Калинівка Вінницької області, де сталися вибухи, не працювала пожежна сигналізація.

Про це головний військовий прокурор України Анатолій Матіос сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.

"З недоліків, які встановило слідство. Несправна пожежна сигналізація. На п'ятдесят відсотків забезпеченості технічними засобами охорони, тобто на п'ятдесят відсотків не були забезпечені", - підкреслив Матіос.

Крім того, за словами прокурора, на складі була кадрова проблема зі співробітниками воєнізованої охорони, які мають вкрай низьку заробітну плату, а працюють там в основному люди похилого віку.

Матіос також підкреслив, що на момент виникнення надзвичайної події арсенал охороняло лише кілька постів зенітного прикриття арсеналу і 17 співробітників воєнізованої охорони.

Під час брифінгу Матіос також спростував інформацію про диверсійні групи та безпілотники у Калинівці Вінницької області, де сталися вибухи на військовому складі.