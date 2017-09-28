На відновлення Калинівки потрібно два тижні, - міський голова

Спеціалісти піротехнічного підрозділу ДСНС завершують обстеження 5-ти кілометрової зон ураження. Місцеві органи влади проводять подвірний обхід та оцінюють збитки внаслідок надзвичайної ситуації. Калинівський міський голова Анатолій Шамалюк каже, що постраждалій від вибухів Калинівці на відновлення знадобиться 2–3 тижні. З прибуттям населення розпочнеться відновлення енерго- та газопостачання. Навчальний процес у школах розпочнеться з 2 жовтня поточного року.

«Ситуація під контролем, все нормально. Можу сказати, що у місті серйозно пошкоджені вісім будинків, решта частково – це вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі. Люди вже почали повертатися до своїх помешкань. З учорашнього дня працює комісія, яка оцінює пошкодження і завдані збитки, – каже міський голова Калинівки. – Сьогодні в місті відновили свою роботу магазини, заклади харчування та медичні установи. Школи і дитячі садочки запрацюють з 2 жовтня. Місто забезпечене водопостачанням, є світло, а до кінця поточного дня обіцяють запустити газ».

Нагадаємо, що на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, відновлення зруйнованих будівель та відшкодування завданих збитків постраждалим мешканцям уряд виділив 100 мільйонів гривень.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця