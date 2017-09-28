На Вінниччині почали розмінування 5-ти кілометрової зони ураження

Пожежу на складі боєприпасів під Калинівкою вдалося локалізувати. Активного полум’я нині вже немає, але температура на території ураження залишається високою. Наразі у 5-ти кілометровій зоні навколо Калинівки працюють 22 бригади саперів та вибухотехніків. Про це повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«Ситуація складана, але контрольована. На сьогоднішній день спільними зусиллями рятувальників, військових та силовиків пожежу локалізували. Протягом цієї ночі було чути окремі вибухи, але вони не несли серйозної загрози чи небезпеки, – зазначає Андрій Гижко. – Сьогодні, станом на 11:00, оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації дозволив відкрити залізничне сполучення та дорогу Житомир – Могилів-Подільський, але пости поліції та патрульних залишаються, щоб запобігти мародерству та грабежу».

Андрій Гижко додав, що Вінниччина вже почала отримувати гуманітарну допомогу з інших областей України. Перший вантаж – 20 тонн – прибув з Харківської області, яка має подібний трагічний досвід, як і Вінниччина. Очікується 15 тонн будівельних матеріалів з Житомирської області. Долучаються й інші сусідні регіони Вінницької області.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото авторки