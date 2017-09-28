На Вінниччині затримуються понад 20 пасажирських поїздів

Через вибухи військових складів на Вінниччині та зміни в розкладі залізничного руху затримуються понад 20 пасажирських потягів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Загалом упродовж двох діб "Укрзалізниця" змінила маршрут прямування 85 пасажирських поїздів. Час затримки їх у дорозі складав від 30 хвилин до 14 годин.

Наразі у зв'язку зі змінами розкладу поїзди курсують, зокрема, через станції Жмеринка, Гречани, Шепетівку, Козятин, Подільськ, Помічну, Знам’янку, Вапнярку, Миронівку. У четвер, 28 вересня, о 13:15 залізничники відновили рух поїздів на дільниці Сосонка–Калинівка.

Крім того, 27 вересня було призначено додатковий поїзд №901/902 сполученням Вінниця–Львів. Для пасажирів з Вінниці, Хмельницького, Тернопіля, які прямували до Перемишля, до складу поїзда №51/52 Львів–Краків включено додатковий вагон сполученням Львів–Перемишль та організовано пересадку.