На військових навчаннях у Запорізькій області загинув цивільний

У Запорізькій області під час проведення навчань за участі однієї з бригад оперативного командування "Схід", внаслідок необережного поводження зі зброєю, зазнав смертельного поранення цивільний.

Про це повідомляє сторінка Оперативного командування "Схід" Збройних Сил України у Facebook.

Зазначається, що за вказаним фактом військова прокуратура порушила кримінальну справу, було розпочато службове розслідування.

У командуванні обіцяють, що винні особи будуть притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності.