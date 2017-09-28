Начальник Генштабу повинен відповісти за вибухи у Калинівці, - Турчинов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що відповідальність за нещодавні події на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області повинен нести, в тому числі, начальник Генерального штабу Віктор Муженко.

Про це Турчинов сказав журналістам у Києві, передає "112 Україна".

"Це колосальна проблема, яку ми сьогодні маємо. Протягом цього року, під час знищення арсеналу в Балаклії, це і пожежа в Калинівці, ми втратили велику кількість боєприпасів. Країні завдано найбільший удар з початку війни. Удар по нашій обороні, удар по нашій боєздатності. І для мене принципово, саме так я поставив питання під час засідання військового кабінету, - це відповідальність, починаючи від начальника Генштабу і по всій вертикалі тих, хто відповідає за оборону нашої країни. Ми продемонстрували, що не можемо захистити наші стратегічні арсенали. Тому постає питання про якість захисту нашої країни", - заявив секретар РНБО.

Турчинов додав, що, поки в країні не почнуть відповідати за свої неякісні дії вищі посадові особи, вона буде нести втрати і збитки.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 26 вересня, на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа.