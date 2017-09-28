Найбільшим імпортером українського цукру стала Шрі-Ланка

Шрі-Ланка стала лідером за кількістю імпортованого українського цукру за результатами 2016-2017 маркетингово року (МР) та імпортувала 112,2 тисяч тонн цукру на суму 56,7 млн доларів, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрцукру".

Трійку лідерів замикає Грузія та Туреччина, які імпортували 47,9 тис. т і 42,5 тис. т цукру відповідно. Значні поставки здійснювались і до африканських країн. Відтак, Лівія імпортувала цукру на 21,4 млн дол., Кот-д’Івуар – 16,2 млн дол., Єгипет – 15,1 млн доларів.

"За 2016-2017 МР рік українські виробники експортували рекордну кількість цукру – 767,3 тис. т на суму 377,8 млн дол. і ввійшли в топ-10 світового рейтингу експортерів цукру," - розповів керівник аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

Основні поставки здійснювались восени та взимку і зумовлено це сприятливою кон’юнктурою ринку на зазначений період.

На поточний маркетинговий рік, за прогнозами асоціації, експорт цукру складе орієнтовно 500 тис. т цукру.