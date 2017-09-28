Порошенко і Меркель обговорили введення миротворчої місії ООН на Донбас

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої обговорили введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це повідомляє пресс-служба президента України.

"Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей. Зокрема, було скоординовано підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Порошенко наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого «вироку» проти одного з лідерів кримських татар Ілмі Умерова. Він закликав міжнародну спільноту консолідуватися для підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх українських заручників з російського полону.

Нагадаємо, 27 вересня підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення, заборонивши йому на два роки громадську діяльність.