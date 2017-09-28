Порошенко ввів у дію рішення РНБО про реформування держави в умовах НС

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 "Про Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та в особливий період".

Про це повідомляє пресс-служба глави держави.

Указом затверджено Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період. Уряд має також щорічно, до 1 лютого, інформувати про стан реалізації Концепції.