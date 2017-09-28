Поставка зброї Україні не дозволить Росії стріляти безкарно, – Вершбоу

Летальне озброєння необхідне Україні не для досягнення якоїсь військової перемоги, а для захисту українців і для того, щоб Росія зрозуміла, що не зможе стріляти безкарно.

Таку думку в інтерв'ю "Ліга.net" озвучив колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Олександр Вершбоу.

"Зараз, по суті, Україна захищає східний фронт Заходу, демократичної спільноти. Поставка летальних озброєнь – зовсім не засіб для досягнення якоїсь військової перемоги, оскільки Росії значно легше піти на ескалацію цього військового конфлікту....

Така зброя потрібна в умовах обстрілів, ракетних атак, які вбивають українців кожен день. Після поставок такої зброї росіяни б зрозуміли, що не зможуть вже здійснювати такі обстріли безкарно", - сказав Вершбоу.

Він підкреслив, що США розглядають питання надання Україні летального озброєння, і саме це стимулювало президента Росії Володимира Путіна зробити його пропозицію про миротворців.

"Думаю, в Росії не хочуть бачити свої війська в Україні, котрі піддаються більшому ризику. Летальні озброєння можуть створити такий ризик. Оборонне озброєння Україні можуть поставити, щоб зробити послання Путіну про те, що відкладання вирішення конфлікту буде коштувати все дорожче і дорожче для Росії ", - додав Вершбоу.

За його словами, американські політики так довго обговорюють питання поставок озброєнь, тому що немає 100% впевненості в тому, що події на Донбасі будуть розвиватися за певним сценарієм.

Він додав, що президент США Дональд Трамп в ході кампанії і публічних виступів демонстрував м'який підхід до Путіна, але на практиці посилив санкції.

"Таким чином, його політика узгоджується з європейськими союзниками. І це як мінімум шанс для прогресу на цьому напрямку", - пояснив Вершбоу.

Він підкреслив, що нормалізація відносин США з Росією потребує вирішення проблем у відносинах, які виникли в результаті дій Москви.

"Росії потрібно піти на поступки по Донбасу, поважати міжнародне право: Паризьку хартію, Будапештський меморандум, Основоположний акт Росія – НАТО, всі документи, які вона порушила в ході конфлікту, і вона повинна заплатити ціну за нього", - сказав Вершбоу.

Коментуючи навчання "Захід-2017" Вершбоу заявив, що таким чином Росія шле послання НАТО – "про те, що вона могутня, здатна мобілізувати велику кількість військових".

При цьому він підкреслив, що НАТО вживає низку заходів для того, щоб забезпечити безпеку східноєвропейських членів альянсу і України. Зокрема, збільшує готовність збройних сил на сході, їх готовність до викликів, здатність приймати підкріплення з іншого боку Атлантичного океану та ін.