Процес об’єднання територіальних громад штучно гальмується на місцях, - ЗМІ

Якщо місцями об'єднані територіальні громади були створені досить оперативно, то в ряді регіонів України реформа забуксувала і продовжує гальмуватися. Створення громад фактично загрожує корупційним схемам, що існували роками, і в яких беруть участь представники місцевої влади по всій Україні. Найвідоміша з них пов'язана з нелегальною обробкою земель запасу і резерву, які на сьогоднішній день ніяк не контролюються громадами. Одне з місць, де спроба формування ОТГ вже привела до конфлікту - Дергачівський район Харківської області, повідомляє журналіст Денис Казанський.

«На нашій території розташовані газові свердловини. Ми підрахували, що кожна така свердловина в місяць буде приносити бюджету 400 тисяч гривень. У рік тільки від одних газовиків територіальна громада зможе отримати близько 28 млн гривень, - розповідає депутат Харківської обласної ради, уродженець Дергачівського району Олексій Литвинов, передає "Четверта влада".

Литвинов - колишній голова розташованого в Дергачівському районі селища Вільшани. В останній рік він марно намагається об'єднати Вільшани і прилеглі до селища сільради в об'єднану територіальну громаду.

За його словами, ще близько 3 млн в рік громада зможе отримувати у вигляді податків від роботи місцевих підприємців. В цілому, за підрахунками селян, в бюджет громади можна буде залучати до 40 млн гривень на рік. За старими мірками – це небувалі гроші. Адже зараз бюджет Вільшан – тільки 8 млн грн.

«Коли почалася реформа децентралізації та об'єднання територіальних громад, ми тут дуже зраділи, оскільки відразу зрозуміли, що для Вільшан це відкриває воістину нові можливості. За довгі роки у провінції дійсно з'явився шанс на нормальний розвиток, тому що останні років 30-40, ще з радянських часів, те, що ми бачили тут – це тільки повільна деградація і занепад. Але, на жаль, розуміють це не всі. Є чиновники в області, окремі голови сільрад, які роблять все, щоб гальмувати процес. Я один з перших в районі зібрав громаду, провів громадські слухання після виходу указу прем'єра Гройсмана. Але у відповідь на наше запрошення вступати в територіальну громаду деякі села стали відмовлятися. Люди начебто були не проти, але голови сільрад переконували їх змінити свою думку. Наприклад, сільський голова Протопопівки, яка спочатку хотіла приєднатися до нас, чесно сказав мені, що не може на це піти, тому що йому дзвонять "зверху" і ставлять жорсткі умови – не об'єднуватися з Вільшанами», - розповів Литвинов.

За словами Дениса Казанського, вся надія у місцевих на реформу децентралізації, яка дозволить їм збільшити доходи бюджету і привести в порядок місцеву інфраструктуру. «Першочергові потреби Вільшан – це закупівля обладнання і ремонт лікарні, а також будівництво другого дитячого садка, оскільки єдиний садочок Вільшан просто не може вмістити всіх бажаючих. Черга туди зараз становить понад 130 осіб. Надалі, вже після вирішення цих завдань, хотілося б мати у Вільшанах невеликий сучасний стадіон і побудувати спортивний комплекс. Бюджет територіальної громади в майбутньому дозволить будувати і такі об'єкти», - будує плани на майбутнє Олексій Литвинов.

На шляху у реформи стоять амбіції місцевих управлінців. Відповідно до закону про ОТГ, об'єднуватися можуть села не тільки всередині одного району, а й з різних районів теж. Однак, голови райрад часто намагаються включити в ОТГ територію цілого району і сприймають перехід "своїх" сіл в інші громади, як посягання на свої володіння. Таким переходам часто намагаються перешкодити, йдеться в матеріалі.