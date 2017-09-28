Прокуратура повернула громаді приміщення у центрі Києва за 21,7 млн грн

Генеральна прокуратура України викрила незаконну схему привласнення фізичними особами комунального майна завдяки підробленню документів. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

З 2003 року у нежитлових приміщеннях, розташованих у Шевченківському районі Києва, загальною площею понад 1 тис 385 кв м та вартістю понад 21,7 млн грн з розміщувалась Державна податкова інспекція у Шевченківському районі.

Через аварійність приміщення податкові органи його покинули. Цим скористалися шахраї, які завдяки підробленим документам протиправно оформили право власності на це приміщення, яке у жовтні 2015 року відчужили офшорній компанії, зареєстрованій у Белізі.

"З метою захисту інтересів держави у червні 2016 року Генеральною прокуратурою України подано до суду позов про витребування з незаконного володіння компанії нежитлових приміщень, розташованих по вул. Артема, 91 у місті Києві, у власність територіальної громади міста в особі Київської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов прокуратури.