Сепаратисти 15 разів порушили перемир’я, втрат серед наших захисників немає, - штаб

Інтенсивність обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних угруповань наприкінці минулої доби дещо зменшилась. Після 18 години противник не застосовував міномети та інше важке озброєння, проте повного дотримання режиму тиші не було, повідомляють у Міноборони.

Так, ввечері проросійські найманці й надалі продовжували обстрілювати захисників Авдіївки. Щоправда, тепер використовуючи лише стрілецьку зброю. Крім того, на Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети — на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки.

На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. А факти використання бойовиками стрілецької зброї зафіксовані біля Кримського.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Українські військові 9 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватись режиму тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає.