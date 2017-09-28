Склад боєприпасів для ракет "Точка-У" охороняли п’яні офіцери, - Матіос

Правоохоронці затримали в одній із військових частин двох офіцерів у нетверезому стані, які охороняли склад боєприпасів для ракет "Точка-У".

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу, передає "112 Україна".

"Хочу сказати одну річ, яка, напевно, викличе сенсацію. Учора в одній із частин на території України, на складах якої зберігаються ракетні вистріли для ракет, військовою прокуратурою і військовою службою правопорядку було виявлено на місці несення служби двох старших офіцерів, які перебували у стані повного алкогольного сп’яніння. Вони охороняли і забезпечували охорону складів, на яких зберігалися реактивні постріли до ракет дальньої дії "Точки-У", - повідомив Матіос.

Він не сказав, у якій саме частині стався інцидент.

Під час брифінгу Матіос також спростував інформацію про диверсійні групи та безпілотники у Калинівці Вінницької області, де сталися вибухи на військовому складі.