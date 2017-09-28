Слідство не виявило у Вінницькій області диверсійні групи, - Матіос

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос спростував інформацію про диверсійні групи у Калинівці Вінницької області, де горіли військові склади.

Про це він заявив на брифінгу, передає "112 Україна".

"Є момент, який би я хотів відзначити, - диверсійних груп, про які говорить Фейсбук й інші, слідством з вивченням матеріалів СБУ й інших правоохоронних органів на території Вінницької області встановлено не було і даних про них немає", - зазначив Матіос.

Також Матіос зазначив, що даних про безпілотні апарати слідство, яке працює, не встановило.

"Антитерористичні навчання СБУ фактично повинні мали проходити у Могилеві і вони фактично не розпочалися. Ніяких груп ДРГ чи тих, кого затримали і втік, - не було. Ми маємо встановити причину, чому так трапилось. Це неналежне зберігання, яке забезпечувалось технічними можливостями 1987 року випуску", - зазначили в прокуратурі.

На військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.