Сьогодні набуває чинності новий закон про освіту

Сьогодні в Україні набуває чинності закон "Про освіту", який викликав хвилю протесту з боку Угорщини та Румунії. Закон був опублікований у виданні Верховної Ради "Голос України" 27 вересня.

Згідно із документом він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статей 38 та абзацу третього частини другої ст.59, абзаців першого і третього частини другої ст. 61, які набирають чинності з 1 січня 2018 року; частини п'ятої ст.61 та частини десятої ст. 78 цього закону, а також частини третьої ст.43 закону «Про загальну середню освіту» (у редакції цього закону), які набирають чинності 1 січня 2019 року; абзацу другого підпункту 5 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення», який набуває чинності з 1 січня 2030 року.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сусіди України маніпулюють у заявах про порушення прав нацменшин.