У Калинівці знищені 68 тонн боєприпасів із 140 можливих, - Полторак

Наслідки вибухів у Калинівці могли бути трагічніші, адже там зберігали чималий арсенал зброї, в тому числі великокаліберні ракети, а в арсеналі ще було місце, щоб прийняти більше озброєння. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час воєнного кабінету у Президента Петра Порошенка.

"Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тисяч тон. Там знаходилось 83 тисячі тон боєприпасів", – заявив міністр, додавши при цьому, що 68 тон з них складали власне боєприпаси, готові до застосування, решта – компоненти до них та металобрухт.

Також міністр розповів, кого покарали за попередні вибухи на військових складах у Сватово та Балаклії, повідомляє Укрінформ

"Щодо притягнення до відповідальності. По Сватово – був звільнений заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Володимир Хижий. Були притягнуті до відповідальності і оголошена службова невідповідність шістьом генералам і 46 офіцерам... Підсумки роботи по Балаклії – до дисциплінарної відповідальності були притягнуті близько 80 осіб з різною мірою покарання – починаючи від звільнення і закінчуючи зняттям з посади з розжалуванням", – повідомив міністр оборони.

За словами радника міністра оборони України Юрія Бірюкова, частина боєприпасів, що розірвалися на військових складах у Калинівці, були списані та підлягали утилізації.

«Там дуже екзотичні назви і багато компонентів. Решта – це боєприпаси і калібри, які використовуються», – сказав Бірюков в ефірі «5-го каналу».

За його словами, у Калинівці вибухнула частина ракет зенітного ракетного комплексу «Куб» і частина ракет «Луна».