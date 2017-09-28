У Калинівку повертаються місцеві жителі

Попри те, що 5-ти кілометрову територію ураження ще не завершили перевіряти сапери, мешканці Калинівки та навколишніх сіл, яких евакуювали внаслідок вибухів, поступово повертаються додому. Влада просить людей не поспішати, а у випадку виявлення небезпечних предметів, звертатися на «гарячу лінію» штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 0(4333) 2-14-63 або на короткий номер 101.

«У ніч з 26 на 27 вересня із зони ураження на безпечну відстань вивезли 23 тисячі мешканців – за 25 кілометрів від епіцентру вибухів. Для них організували 13 пунктів прийому в Калинівському, Козятинському та Хмільницькому районах, 4 – у Вінниці. На ранок 27 вересня відбулася друга хвиля евакуації, вивезли ще 4 тисячі жителів. Повністю перевезена Калинівська районна лікарня, серед пацієнтів було три породіллі, дві з яких вже народили немовлят – хлопчика і дівчинку. Зараз матері з дітьми почуваються добре, – запевняє заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко. – Ми поки що просимо місцевих мешканців утриматися від швидкого повернення додому, оскільки на місці працюють сапери та вибухотехніки. Сподіваємося, що після обіду вони завершать свою роботу і локалізують зусилля безпосередньо на складі боєприпасів. Та зважаючи на те, що мешканці повертаються додому добровільно, звертаємося до них з проханням при виявленні підозрілих чи незрозумілих предметів на своїх будинковолодіннях, повідомляти рятувальників. Станом на 11:00 вже надійшло 78 звернень, вибухотехніки виїхали на обстеження території».

Гижко також повідомив, що в області створили фонд допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці. Пожертви надходитимуть на благодійний рахунок обласного бюджету. Реквізити фонду оприлюдненні на офіційному сайті Вінницької ОДА.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано авторкою