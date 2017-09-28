На півночі Польщі у місті Бидгощ ексгумовали тіло 39-ї жертви Смоленської катастрофи. Про це повідомила речник Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, інформує Gazetaprawna.pl.

"Підтверджую проведення ексгумації у місті Бидгощ", - заявила Бялік.

Вона додала, що з поваги до родини вона не інформуватиме про дані ексгумованої особи, передає Укрінформ.

За інформацією польських ЗМІ, у Бидгощі поховано лише одну жертву катастрофи - особистого перекладача російської мови екс-президента Качинського Александера Федоровича.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща вимагає у РФ надати доступ до місця Смоленської катастрофи.