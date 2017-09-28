У NASA анонсували запуск до Сонця зонду Parker Solar Probe

Космічний дослідницький зонд Parker стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy і дістанеться Сонця у 2024 році. Про це повідомляє аерокосмічне агентство NASA на своєму сайті.

Parker подолає дистанцію близько 143 млн км, і стане першим космічним апаратом, який досягне атмосфери Сонця. Він облетить навколо Венери 7 разів, щоб набрати швидкість і досягти свого пункту призначення в грудні 2024 року, передає УНН.

Розробка і спорудження зонда, а також сама експедиція обійдеться NASA в 1,5 млрд доларів, зазначає агентство.

Місія має на меті допомогти краще зрозуміти природу і закономірності космічної погоди, яку визначає потік часток з поверхні Сонця, іменований сонячним вітром, зазначає NASA.