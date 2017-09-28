У НАТО відзняли відео про українську команду на "Іграх нескорених"

Трастовий фонд НАТО відзняв ролик про національну збірну України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто, повідомляється на сторінці української команди у Facebook.

"Наші партнери з НАТО зробили ролик, присвячений першим трьом дням змагань Ігор Нескорених. Дякуємо і сподіваємось, що нові досягнення команди змусять колег зробити ще одне відео", - йдеться у повідомленні.

У ролику розповідається про національну збірну України, яка вперше бере участь у змаганнях.

Зазначається, що НАТО надає підтримку українській та афганській командам.

Ігри Нескорених (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцем Уельським Гаррі в 2014 році. Тут беруть участь військовослужбовці та ветерани з інвалідністю, отриманою під час виконання службових обов'язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в зв'язку з участю українських військових в місіях ООН і безпосередньо як країна, чиї бійці мають бойовий досвід в антитерористичній операції в Донбасі.