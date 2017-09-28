У районі Калинівки завершили розчищення території, - Гройсман

Розчищення території населених пунктів, розташованих в районі складу боєприпасів у Калинівці, завершено. Про це в Facebook написав прем'єр Володимир Гройсман.

"Надважлива новина з Калинівки. О 15:00 завершено очищення від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу арсеналу, з яких проводилася евакуація місцевих жителів", - повідомив він.

Прем'єр додав, що місцеві жителі, яких раніше евакуювали з небезпечної зони, можуть повертатися в свої будинки.

Міська влада Калинівка повідомила, що відновлення району потрібно два тижні.