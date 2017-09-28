У США помер засновник журналу Playboy Г'ю Гефнер

Легендарний засновник журналу Playboy Г'ю Гефнер помер у Каліфорнії у віці 91 року.

Про це йдеться в повідомленні Playboy в Твіттері.

Гефнер помер від природних причин в оточенні близьких і друзів в знаменитому особняку Playboy у Лос-Аджелісі, який придбав у 1971 році, коли тиражі видання сягали сім мільйонів екземплярів в місяць.

За інформацією Bloomberg, Гефнер хотів, щоб його похоронили поруч з могилою Мерилін Монро. Саме фотографії оголеної Монро зробили перший випуск журналу популярним в 1953 році.

На сайті видання розміщений плакат Гефнера з його цитатою: "Життя занадто коротке, щоб жити чужою мрією".

Гефнер народився у 1926 році у Чикаго. Зі студентських часів він мріє про створення власного журналу.

У грудні 1953 тиражем 70 тисяч примірників виходить перший випуск Playboy з Мерилін Монро на обкладинці . Його публікували на кухні видавця. Гефнер сумнівався в успіху справи, проте за перший тиждень вже було продано три чверті тиражу. Так почалася сексуальна революція.

Playboy став одним з найпопулярніших чоловічих видань у світі. На його сторінках з’являлися інтерв’ю з відомими акторами та письменниками.

Гефнер був тричі одружений. У нього залишилилося двоє дітей.