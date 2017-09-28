У Сумах місяць жовтень буде креативно-театральним

Креативний проект під назвою «Місяць театру» ініціювала активна молодь Сум, а саме, ГО «Творчість без меж». Отже, у місті над Пслом жовтень проходитиме з театральним «присмаком». До того ж, оригінально і нестандартно: організатори прагнуть залучити до театрального мистецтва не просто глядачів, які пасивно переглядатимуть вистави, а пропонують поглянути на театр по-новому – запрошують і за лаштунки, і на майстер-класи.

Більшість із запланованих заходів безкоштовні, треба лише зареєструватися.

Як розповів кореспонденту «Дня» організатор проекту Богдан Скібчик, мета такої ініціативи – максимально задіяти та привабити людей, допомогти їм доторкнутися до чарівного світу театру, «привідкрити» завісу над театральним дійством. Розраховують насамперед на інтерес з боку молоді, але вікових обмежень бути не може. Попередній досвід є – участь у проектах «Ніч Музеїв», «Ніч міста». Цей же проект щось зовсім нове.

Передбачено і вистави, і лекції, і перфоменси, і майстер-класи (наприклад, з ораторського мистецтва). Так, 29 вересня Місяць театру розпочнеться лекційним перфоменсом «Мама, я – актор, блін», а завершиться – майстер-класом і перфоменсом від Тетяни Нянькіної «Життя – це гра і ми всі в ній актори».

Сумчани та гості міста не повинні лякатися увечері 28 жовтня, коли учасники проекту будуть імпровізувати. «Ми вийдемо на вулиці міста, у нас будуть чудові костюми, ми будемо зненацька з’являтися, ставити цікаві сценки і привертати увагу людей», – говорить Богдан Скібчик.

Алла Акіменко, Суми.

Фото надане автором