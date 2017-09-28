Україна не звертатиме увагу на "освітню істерику" Держдуми РФ, – Порошенко

Україна не звертатиме увагу на істеричні заяви Держдуми Росії з приводу нового українського закону про освіту, однак з європейськими партнерами та сусідами проведе дискусію та роз’яснення. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з працівниками освіти у Києві у четвер.

"Звичайно, ми не маємо і не будемо звертати уваги на істеричні заяви Державної думи Росії, яку давно прозвали тюрмою народів. Із якої ми вирвалися і, я наголошую, ніколи не повернемося. Там, пригадайте Шевченка, "на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує", - зазначив він.

Водночас Порошенко наголосив, що потрібно докласти чимало зусиль, щоб роз’яснити позицію України європейським партнерам, насамперед сусідам: "Довести їм та всім європейським структурам, що мовна стаття українського освітнього закону повністю відповідає європейським практикам".

Президент України додав, що в цій дискусії важливо чути одне одного. "І дуже важливо, щоби в цій дискусії ми чули один одного: ми їх чули, але й вони – обов’язково чули нас. Новий закон про освіту повинен не віддалити нас від Європи, ні в якому разі, а навпаки – наблизити", - зазначив він.