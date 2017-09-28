Україна та Ізраїль вийшли на фінішну пряму у перемовинах про ЗВТ

У Тель-Авіві відбувся VII раунд перемовин між Україною та Ізраїлем щодо укладення Угоди про вільну торгівлю. На цьому раунді сторонами досягнуто попередньої домовленості щодо рівня лібералізації ринків промислових товарів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Протягом переговорного процесу ми доклали значних зусиль для прискорення укладення Угоди про вільну торгівлі з метою поглиблення економічних відносин з цією країною. Ми провели інтенсивний раунд з ізраїльською стороною, в ході яких було опрацьовано найважливіші питання, пов'язані з лібералізацією ринків товарів та узгодили відповідні положення проекту тексту Угоди", - повідомила після завершення переговорів Наталія Микольська, заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі.

За словами Микольської, важливо, щоб Угода з Ізраїлем створювала нові можливості для українських експортерів. Україна ставить за мету забезпечити безмитний доступ для товарів, що становлять експортний потенціал та будуть користуватися конкурентними перевагами на ізраїльському ринку. Зокрема, з огляду на майбутнє приєднання України до регіональної конвенції ПанЄвроМед, членом якої є Держава Ізраїль, українські вироби стануть частиною глобальних ланцюжків доданої вартості.

Уже зараз експорт українських товарів до Ізраїлю демонструє впевнене зростання, повідомили у департаменті. За сім місяців 2017 року експорт товарів з України склав $345,7 млн і зріс на 25,6% у порівнянні з 7 місяцями 2016 року.