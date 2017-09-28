Україні потрібен окремий Антикорупційний суд, - посол США

Посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю НВ підкреслила, що Україні потрібен окремий Антикорупційний суд.

"Наша позиція ясна: згідно з українським законодавством, в Україні повинен бути створений Антикорупційний суд. Вже є Національне антикорупційне бюро (НАБУ) - це незалежна розслідувальна структура, яка працює дуже ефективно. Створена Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - незалежна прокуратура для корупційних справ. і тепер важливо отримати додатково до цього адекватну судову систему, яка садила б за ґрати корупціонерів, провина яких доведена НАБУ і САП ", - сказала вона.

Нагадаємо, на створенні Антикорупційного суду в Україні наполягають, зокрема, МВФ і Transparency International.

У той же час Президент Петро Порошенко висловив надію, що вже в жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду може в 2019 або 2020 році.