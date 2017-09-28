Український боєць зі змішаних єдиноборств став чемпіоном світу у вазі до 84 кг

Український боєць змішаних єдиноборств Сергій Гузєв став чемпіоном світу у вазі до 84 кг за версією Всесвітньої ліги WWFC (World Warriors Fighting Championsip) . Про це повідомляє "Укрінформ".

У поєдинку за чемпіонський титул 34-річний український боєць переміг технічним нокаутом бразильця Леандро Біспо. Гузєву вдалося провести задушливий прийом, який приніс йому перемогу.

Поєдинок відбувся 27 вересня в київському "Палаці Спорту" у рамках Міжнародного професійного турніру зі змішаних єдиноборств ММА WWFC 8.