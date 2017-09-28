Усі евакуйовані через вибухи в Калинівці повернулися додому, – Вінницька ОДА

У Вінницькій області всі місцеві жителі, евакуйовані через вибухи на військових складах поблизу Калинівки, повернулись до домівок.

Про це повідомляє прес-служба обласної держадміністрації.

Зазначається, що з прибуттям нaсeлeння рoзпoчалось вiднoвлeння eнeргo-, газопостачання та зв’язку.

У Вінницькій центральній районній лікарні залишаються 48 осіб, у тому числі 14 дітей, додали в прес-службі.

Нагадаємо, 26 вересня в Калинівці на складах озброєння спалахнула пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З Калинівки і прилеглих сіл евакуйовано близько 30 тисяч людей. Рятувальники ліквідовували займання 7 житлових будинків внаслідок влучення боєприпасів.