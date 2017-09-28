В аеропортах по всьому світу стався збій систем реєстрації

У аеропортах по всьому світу, зокрема у Парижі, Лондоні, Цюриху, Сингапурі та Вашингтоні стався збій систем реєстрації.

Про це повідомляє The Telegraph.

Про проблеми повідомили аеропортах Лондона (Хітроу та Гатвік), Шарль де Голль у Парижі, Цюриху, Мельбурні, Йоганнесбурзі, Чангі в Сингапурі та Вашингтоні.

За даними видання, збій пов'язують із проблемами у програмному забезпеченні Amadeus Altea, що використовується 125 авіакомпаніями, що також вплинуло на онлайн-реєстрацію.

Адміністрація аеропорту Гатвік описала ситуацію як "миттєвий IT-збій", заявивши, що він не викликав затримок рейсів.

У Хітроу повідомили, що збій спричиняє "періодичні" проблеми, однак пасажири все ще можуть зареєструватися, хоча цей процес може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай.

Оператор франкфуртського аеропорту Fraport заявив, що найбільший перевізник Німеччини, компанія Lufthansa та партнерські авіалінії, зазнали проблем протягом приблизно 30 хвилин, що перешкоджало перевірці сумок. Однак, за їхніми даними, ця проблема була вирішена.

Представник Groupe ADP, що експлуатує більше десятка аеропортів у великому регіоні Парижа, підтвердив, що авіакомпанії, які користуються системою Amadeus, постраждали в аеропорту Шарля де Голля у столиці Франції.