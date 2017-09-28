В Афганістані підірвали авто, загинули 12 правоохоронців

В Афганістані у результаті підриву автомобіля загинули щонйменше 12 співробітників служб сил безпеки.

Про це повідомляє місцеве видання 1tvnews.af.

Авто підірвали у південній афганській провінції Кандагар у районі місцевої поліцейської дільниці.

Також зазначається, що постраждали ще чотири людини.

Атака терористів-смертників сталася увечері в середу, 27 вересня, через кілька годин після ракетного обстрілу аеропорту Кабула.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики радикального руху "Талібан".



Повний текст читайте тут: В Афганістані в результаті підриву автомобіля загинули не менше 12 співробітників служб сил безпеки. Про це повідомляє місцеве видання 1tvnews.af. Так, підрив авто стався у південній афганській провінції Кандагар у районі місцевої поліцейської дільниці. Також зазначається, що постраждали ще чотири людини. Зазначено, що атака терористів-смертників сталася увечері в середу, 27 вересня, через кілька годин після ракетного обстрілу аеропорту Кабула. Відповідальність за напад взяли на себе бойовики радикального руху "Талібан".Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/afganistane-rezultate-podryva-avto-pogibli-1506588208.html