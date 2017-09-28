В ОАЕ хочуть побудувати місто для імітації умов життя на Марсі

Уряд ОАЕ збирається вкласти приблизно $136 млн на побудову міста, яке максимально імітуватиме умови життя на Марсі . Про це повідомляє Science Alert.

Проект назвали - "Наукове місто Марс". Його побудують на площі 177 гектарів. Проект розробив датський архітектор Бьярке Інгельс у співпраці з вченими та інженерами з ОАЕ.

Він – частина довгострокової місії космічного центру ім. Мухаммеда Бін Рашида "Емірати Марс", мета якої відправлення колонії на планету до 2117 року.

Зазначається, що місто складатиметься з футуристичних куполів, всередині яких будуть лабораторії. Вони допоможуть з'ясувати, як люди споживатимуть їжу, енергію і воду у позаземних умовах, передає Еспресо.

Також у місті планують побудувати музей, присвячений найбільшим космічним досягненням людства.