В Україні знімуть фільм про Лесю Українку

Україна спільно з іншими країнами екранізує біографію української письменниці Лесі Українки. Сценарій байопіку "Узлісся" був відібраний для участі в програмі для сценаристів ScripTeast.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Байопік під робочою назвою "Узлісся" - це біографічна розповідь про долю української письменниці Лесі Українки. Кінострічка представляє історію життя Лариси Косач-Квітки з ранніх років до останніх днів. Дві реальності - повсякденне життя і внутрішній світ самої Лесі - тісно переплітаються і відображають всі ключові повороти її долі.

Креативною продюсеркою та авторкою ідеї фільму виступила Юлія Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Мені здавалося, фільми про долю Лесі Українки повинні існувати, а тема лежить на поверхні. Але вивчаючи безліч матеріалу, що присвячений творчості поетеси, я зрозуміла – про неї практично немає кінострічок. Єдина ігрова "Іду до тебе" була знята в 1971 році. Але ж Леся Українка - не тільки одна з ключових фігур української культури, а й сильна жінка. І тоді ми вирішили, що цей сюжет є актуальним, і він обов'язково повинен бути живим, а не стереотипним. Ми хочемо створити фільм, в якому Леся розкриється як жива людина зі своїми слабкостями й емоціями", - говорить Сінькевич.

Співпродюсеркою картини стане Марія Москаленко (FX FILM Georgia). Авторка сценарію і учасниця ScripTeast - Олександра Лавренчук.