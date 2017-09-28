В ЄС почали перші навчання проти гібридних загроз і кібератак

У четвер, 28 вересня, Євросоюз почав перші навчання, з протидії гібридним загрозам і кібератакам.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Навчання PACE17 триватимуть тиждень і передбачають імітацію гібридної загрози державам-членам ЄС. Вони проводяться з метою оцінити, наскільки швидко ЄС може реагувати на такі загрози і наскільки скоординованими є країни та інституції.

4–11 жовтня аналогічні окремі навчання проведе НАТО.

Навчання ЄС і НАТО проводитимуться "паралельно, але скоординовано", щоб синхронізувати реакції обох блоків на схожі загрози.