В ЄС почали перші навчання проти гібридних загроз і кібератак

28 вересня, 2017 - 18:36
У четвер, 28 вересня, Євросоюз почав перші навчання, з протидії гібридним загрозам і кібератакам.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Навчання PACE17 триватимуть тиждень і передбачають імітацію гібридної загрози державам-членам ЄС. Вони проводяться з метою оцінити, наскільки швидко ЄС може реагувати на такі загрози і наскільки скоординованими є країни та інституції.
4–11 жовтня аналогічні окремі навчання проведе НАТО.
Навчання ЄС і НАТО проводитимуться "паралельно, але скоординовано", щоб синхронізувати реакції обох блоків на схожі загрози.
Джерело: Радіо Свобода