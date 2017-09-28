Виверження вулкану у Вануату спричинило евакуацію всього острова Амба

Виверження вулкану у Вануату спричинило безпрецедентну евакуацію цілого острова. Усі 11 тисяч жителів острова Амба змушені покинути оселі. Людей переправлять до інших островів тихоокеанської держави, передає ВВС.

Вулкан Манаро-Вуї, що кілька днів гуркотів, на вихідних став викидати попіл у "помірному виверженні".

Спершу влада евакуювала 6 тисяч жителів до притулків на іншу частині острова, проте згодом розпорядилася щодо повномасштабної евакуації.

Усіх остров'ян мають вивезти з Амби до п'ятниці. Чиновники місцевої служби з надзвичайних ситуацій називають повну евакуацію острова першою такою операцією в історії країни.

Влада Вануату підняла рівень загрози до другого 23 вересня, що означало збільшення активності вулкану Манаро-Вуї до "стану помірного виверження". Чиновники попередили про ризик випадіння каміння, вулканічного газу, кислотного дощу та попелу.

Вулкан випускав хмари диму після потрапляння гарячої лави на поверхню кратера.