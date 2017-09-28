ЄС буде пильно стежити за призначенням в Україні нового омбудсмена, - Мінгареллі

У Європейському союзі будуть пильно стежити за процесом призначення нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це сьогодні під час круглого столу заявив голова Представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі, передає РБК-Україна.

"Звичайно, ми будемо обов'язково стежити далі за тим, як відбуваються вибори осіб для роботи у цьому офісі і нового Омбудсмена зокрема. Ми сподіваємося, що новий Омбудсмен буде особою, яка поєднує у собі знання, вміння і відповідну компетенцію", - заявив Мінгареллі.

Посол ЄС зазначив, що Офіс Уповноваженого з прав людини може розраховувати на підтримку у реалізації рекомендацій європейських експертів щодо реформування відомства.

Нагадаємо, 6 червня Рада вчергове відклала голосування за омбудсмена.