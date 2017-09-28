ЄС закликає Росію скасувати вирок Умерову

У Євросоюзі не визнають підконтрольний окупаційній владі анексованого Криму «суд», а відтак і винесений ним вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішньої діяльності, повідомляє Укрінформ.

«Цей вирок є порушенням міжнародного права, і Європейський Союз очікує, що він буде скасований», - йдеться у заяві.

ЄС не визнає нелегальну анексію Криму Росією, а відтак і цей «суд», і вирок.

«Покарання Умерова є серйозним порушенням прав людини та черговим прикладом переслідування спільноти кримських татар, а також подальшим чітким підтвердженням погіршення прав людини на Кримському півострові, що було нещодавно задокуметовано комісаром ООН з прав людини у його доповіді, опублікованій цього тижня», - заявили в ЄС.

27 вересня підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення, заборонивши йому на два роки громадську діяльність.