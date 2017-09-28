З 2018 року зарплата військових збільшиться у 4,5 рази

З 1 січня 2018 року посадові оклади військовослужбовців збільшаться у 4,5 рази.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Наприклад, посадовий оклад водія збільшиться з 530 до 2700 гривень. Оклад інспектора прикордонної служби І категорії сьогодні становить 760, а планується 3350 гривень, а начальника відділення прикордонного загону підніметься з 1135 до 5810 гривень.

Крім того зростуть оклади за військові звання. Зокрема за звання "солдат" платитимуть не 30, а 560 гривень, а за "майора" - не 125, а 1420 гривень", - написав він.

Разом з тим залишається надбавка за особливості проходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Зберігаються надбавки за службу в умовах режимних обмежень та за кваліфікацію. Здійснюватиметься і надалі преміювання військовослужбовців.

Також збережено виплату матеріальної допомоги для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Також передбачено виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які підписали свій перший контракт.

"Збережено окрему щомісячну винагороду військовослужбовцям за безпосередню участь в зоні проведення АТО. З нового року військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, винагорода буде виплачуватись у розмірі не меншому ніж 10 000 гривень, а військовослужбовцям, які виконують завдання в інших місцях проведення АТО – не меншому ніж 4 500 гривень", - написав Слободян.

З 2018 року розмір додаткових виплат становитеме до 40%, у той час як сьогодні він складає до 85% від загального грошового забезпечення, додав він.