Закон про освіту відповідає європейським практикам, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що мовна стаття освітньої реформи повністю відповідає європейським практикам.

Про це голова держави сказав під час своєї зустрічі з працівниками освіти, передає РБК-Україна.

"Пильно стежу та стежитиму, щоб залишався широкий простір для використання інших мов, якими говорять громадяни України. Мовна стаття українського освітнього закону повністю відповідає європейським практикам. Новий закон "Про освіту" повинен не віддалити нас від Європи, а, навпаки - наблизити", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що новий закон надає свободу вибору учням, утверджує свободу педагогічної творчості та навчальних закладів.

" У новому законі "Про освіту" закріплені гарантії навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами нарівні з іншими учнями. Ми не могли не посилити роль української мови в освіті. Людина, яка закінчує українську школу, має говорити українською", - сказав Порошенко.

Президент підписав закон "Про освіту" 25 вересня.