"Зоря" сенсаційно обіграла "Атлетик" у Лізі Європи

В Більбао завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому іспанський "Атлетик" приймав луганську "Зорю" і сенсаційно поступився, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Матч проходив з ігровою і територіальною перевагою господарів, але іспанська команда так і не змогла її реалізувати в забиті голи. А ось одна з небагатьох атак гостей в середині першого тайму виявилася результативною.

На 26-й хвилині після навісу з кутового м'яч прилетів на голову Ігорю Харатіну, який з близької відстані - лінії воротарського майданчика - точно пробив у дальній кут.

У паралельному матчі Групи J шведський "Остерсунд" обіграв німецьку "Герту" з тим самим рахунком 1:0.

Таким чином, після 2-х турів змагань, у "Остерсунда" 6 очок, "Зорі" - 3, "Герти" і "Атлетика" - по 1 балу.

Матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 19 жовтня.