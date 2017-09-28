Звинуватити мене у вибухах у Калинівці не вийде, - Муженко

Голова Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності у вибухах у Калинівці Вінницької області.

Про це він написав у Facebook.

"Для тих, хто ще не зрозумів - звинуватити мене, моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде", - написав він.

Він заявив про атаку на Збройні сили України, яка прагне розхитати боєготовність та цілісність армії, переконати суспільство у нездатності командування адекватно реагувати на загрози, посіяти сумнів в спроможності ЗСУ захистити свій народ.

За його словами, наслідки пожежі вдалося мінімізувати завдяки ЗСУ.

"Завдяки вмілим, злагодженим і навіть героїчним діям, перш за все, особового складу 48 арсеналу пожежа була локалізована і припинена вже до 16 години. Вчасно прийняті рішення командування дозволили уникнути втрат особового складу і місцевих жителів. В гасінні було задіяно 7 танків. В кінцевій фазі гасіння здійснено до 10 вильотів авіації ДСНС", - написав він.

Раніше Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що відповідальність за нещодавні події на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області повинен нести, в тому числі, начальник Генерального штабу Віктор Муженко.