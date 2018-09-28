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Аеропорт у Чернівцях назвали на честь Каденюка

28 вересня, 2018 - 14:29
Фото з відкритих джерел

Міжнародний аеропорт «Чернівці» отримав ім’я першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

Відповідне рішення ухвалила 27 вересня Чернівецька міська рада,  повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради на офіційному сайті.

Міжнародне летовище в Чернівцях заснували у 1930-х роках, коли місто було у складі Румунії.

наразі статутний капітал аеропорту складає понад 86 мільйонів гривень.

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.

 

Джерело: День

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