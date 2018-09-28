Джуліан Ассанж залишив посаду редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету.

Про це повідомляє The Times.

"Його команда зазначила, що через недостатню кількість інформації Ассанж вимушений піти з посади, але він залишається "видавцем" Wikileaks", - пише видання.

В офіційній заяві Wikileaks зазначається, що Ассанж призначив своїм наступником ісландського журналіста-розслідувача Крістіна Храфнсона. Храфнсон є співробітником Wikileaks з 2010 року.

Як відомо, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, аби уникнути екстрадиції до Швеції, де розслідували справу за обвинуваченням його у сексуальних домаганнях і згвалтуванні.

Шведські прокурори закрили справу торік, однак щодо Ассанжа досі діє ордер на арешт у Великій Британії через несплату застави у 2012 році.

Засновник WikiLeaks також побоюється, що вихід із посольства загрожуватиме йому екстрадицією до США, де йому можуть пред'явити звинувачення у незаконній публікації секретних військових та дипломатичних документів.

У березні Ассанжа позбавили доступу до інтернету через порушення ним угоди, підписаної у 2017 році. Тоді він зобов’язався не публікувати у Wikileaks інформацію, яка є втручанням у справи інших країн.