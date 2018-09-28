Австралія закликає РФ визнати результати розслідування щодо МН17

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн закликає РФ визнати результати розслідування Спільної слідчої групи (JIT) щодо збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу МН17 над східною Україною.

Про це повідомляє news.com.

“Я підтверджую нашу безумовну підтримку незалежного розслідування Спільної слідчої групи… Ми шкодуємо, що Росія досі не визнала фактичні висновки JIT, і ще раз підтверджуємо, що Австралія повністю довіряє незалежності, неупередженості та професіоналізму JI”, - заявила глава австралійського зовнішньополітичного відомства Маріс Пейн за результатами зустрічі з колегами з країн, що входять до складу Групи.

Вона також наголосила, що Австралія ознайомилася із проміжними результатами розслідування причин катастрофи малайзійського Boeing та повністю їх визнає. За словами міністра, усі члени групи, які зустрілися на полях ГА ООН в Нью-Йорку, підтвердили свою відданість справі встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

“Мій голландський колега, Стеф Блок також скористався з цієї можливості, щоб коротко повідомити колег з інших країн JIT про наше рішення притягнути Росію до відповідальності згідно з нормами міжнародного права”, - сказала міністр.