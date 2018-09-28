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Brexit відкриває можливість вирішення суперечки між Британією та Іспанією щодо Гібралтару, - Санчес

28 вересня, 2018 - 10:45
Фото: un.org

Вихід Великої Британії із ЄС відкриває можливість до вирішення суперечки між Лондоном та Мадридом через Гібралтар.

Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Укрінформ.

“Рішення Об’єднаного королівства покинути Євросоюз означає, що Гібралтар також вийде із ЄС. Я хочу, аби ми скористалися цією історичною можливістю для встановлення нових відносин - що неодмінно включатимуть Іспанію - між ЄС та Гібралтаром. Відносин, що принесуть процвітання та переваги усьому регіону: гібралтарцям та усім в регіоні гібралтарського мису”, - сказав Санчес.

Він наголосив, що позиція Іспанії із цього приводу - “відома й узгоджується із доктриною ООН”.

Як відомо, між Іспанією та Великою Британією вже багато років точиться територіальна суперечка за приналежність вузького перешийку, що з’єднує півострів Гібралтар із материковою Іспанією.

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