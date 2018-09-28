Через страйк Ryanair скасував 250 рейсів у Європі

Страйк співробітників найбільшої у світі лоукост-авіакомпанії Ryanair сьогодні призвів до скасування близько 250 рейсів і торкнувся 40 тисяч пасажирів. Бортпровідники у Бельгії, Португалії, Нідерландах, Іспанії та Італії, а також льотчики у Німеччині проводять сьогодні 24-годинний страйк.

Ryanair у вівторок оголосила про скасування 190 рейсів, але в четвер повідомила про ще понад 100 рейсів після того, як німецькі пілоти заявили, що приєднаються до протесту.

Ірландська авіакомпанія в п'ятницю повідомила, що 2150 з її 2400 регулярних рейсів виконуються у звичайному режимі.

Це вже другий масштабний одноденний страйк працівників Ryanair у Європі. У серпні близько 55 тисяч пасажирів залишилися без рейсів через страйк пілотів у п'яти країнах ЄС.

Страйкарі місяцями вимагають від авіакомпанії кращої оплати та поліпшення умов праці. Лоукостер попередив про можливі звільнення і закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники авіакомпанії продовжать страйкувати.