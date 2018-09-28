До 25 кращих команд Європи в оновленому рейтингу УЄФА потрапили 2 українські клуби

Провідні українські футбольні клуби потрапили до 25 кращих команд Європи в оновленому рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА на офіційному сайті.

Десятку кращих у Європі продовжує втримувати донецький "Шахтар" – 75 залікових балів. Київське "Динамо" покращило положення на один рядок і тепер займає 23 сходинку – 55 очок. Ідентична оцінка і в португальської "Бенфіки", яка посідає 22 місце. На 0,5 балів відстає "Базель".

Зауважимо, що у першій десятці змін не відбулося: передує "Реал", за ним йде "Баварія", "Барселона", "Атлетіко", "Ювентус".

Додамо також, дані були оновленими за підсумками поєдинків першого туру групової стадії єврокубків.