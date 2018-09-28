Доходи та витрати українців у ІІ кварталі зросли на 25,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики.

Зокрема, за даними Держстату, в ІI кварталі 2018 року доходи населення зросли на 25,9% у відповідності до аналогічного періоду минулого року, витрати та заощадження також збільшились на 25,9%.

При цьому, доходи населення у ІІ кварталі 2018 року становили 758,6 млрд грн, витрати — 745,6 млрд грн, приріст заощаджень — 13 млрд грн.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 13 178,5 грн.

Нагадаємо, у серпні 2018 року порівняно із серпнем 2017 року реальні зарплати в Україні зросли на 15,7%.