ООН закликає терміново скликати комітет з вироблення конституції Сирії

Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Єгипту, Йорданії, Королівства Саудівської Аравії, США та Франції в четвер у Нью-Йорку закликали до термінового скликання комітету з вироблення сирійської конституції.

Про це повідомляє агентство AFP.

«Ми робимо заяву на підтримку термінового скликання Конституційного комітету з тим, щоб просунути зусилля ООН щодо досягнення політичного розв'язання конфлікту в Сирії на основі резолюції 2254 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй», - йдеться в заяві.

У ньому міститься заклик до ООН та офісу спеціального посланника генсека ООН щодо Сирії якомога швидше скликати представницький конституційний комітет, який приступить до розробки нової сирійської конституції і закладе основу для проведення вільних і чесних виборів під наглядом ООН.

Зазначається, що у виборах мають право брати участь всі сирійці, включно з тими, що живуть за кордоном.

Глави МЗС семи країн закликають спецпосланця Стаффана де Містуру доповісти Раді Безпеки про прогрес з цього питання до 31 жовтня.

Міністри відзначають нагальну необхідність в узгоджених дипломатичних зусиллях, а також політичній волі з боку міжнародного співтовариства для припинення конфлікту.

«Немає військового рішення цієї війни і немає альтернативи політичного рішення», - підкреслили підписанти. Вони попередили всіх, хто шукає військове рішення, що це лише збільшує ризик небезпечної ескалації та поширення пожежі кризи в регіоні і за його межами.

У заяві міститься заклик до всіх зацікавленим сторін у Сирії бути готовими приєднатися до участі у роботі комітету після його скликання.